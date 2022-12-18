6 грудня у бою з рашистами на Донеччині загинув солдат Антон Незола. ФОТО

6 грудня у бою із переважальними силами противника у Лиманському районі Донеччини загинув солдат Антон Незола.

Про це пише у фейсбуці журналіст Єгор Чечеринда, інформує Цензор.НЕТ.

"Я знав Його ще малим. Наші мами працювали в одному Інституті, і ми часто перетиналися на якихось шашликах, виїздах на природу та інших "корпоративах" пізнього СССР. Він був меншим на 7 років, і коли прийшов до нашої 31-ї школи в Запоріжжі, я вже вчився в старших класах. Антон сказав всім своїм, що я - його брат, аби підняти "авторитет" серед однолітків. Мені тоді дуже подобалося бути названим "старшим братом", бо своїх рідних я не мав", - згадує журналіст.





За його словами, потім про долю Антона чув лише від своєї нині покійної мами. Знає, що він, як і його батько, став юристом та пішов працювати в запорізьку прокуратуру, пізніше - в адвокатуру. Після 24 лютого та віроломного нападу Росії, Антон пішов добровольцем в один з підрозділів ТРО, навіть не маючи бойового досвіду. А 6 грудня, в день ЗСУ, загинув в бою під Лиманом. Йому назавжди залишиться 40 років.

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"Герої не вмирають! Солдат Незола Антон Олександрович 09.05.1982-06.12.2022 (адвокат, юрист 1 класу, стаж роботи в органах Запорізької обласної прокуратури понад 10 років) перебуваючи на посаді кулеметника 06.12.2022, виконуючи бойове завдання в Лиманському районі, Донецької області разом з трьома побратимами прийняли стрілецький бій з противником у кількості близько 12 осіб, які мали явну перевагу. Незола А.О. проявив особисту доблесть та хоробрість, першим виявив атакуючого ворога та відкрив вогонь з кулемета на їх ураження, чим надав змогу побратимам зайняти оборону та вогневі позиції і вступити у бій. Під час бойового протистояння Антон НЕЗОЛА отримав важке кульове поранення несумісне з життям, виконавши з честю свій військовий обов’язок, а противник не зміг захопити наші позиції, поніс значні втрати та відступив з поля бою. Це був перший та на превеликий жаль останній твій вихід без мене... - цитує журналіст побратима Антона Незоли.

У загиблого залишились дружина та маленький син і мама Ольга. Чечеринда звертається із проханням фінансово підтримати родину загиблого героя.

Для підтримки - Картка мами Антона:

4323 4070 0474 4743 Незола Ольга.