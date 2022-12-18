Окупанти вдарили по Куп’янщині, пошкоджено лікарню, поранено фельдшера, - Синєгубов. ФОТО
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Окупанти знову вдарили по Куп’янщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні вдень внаслідок обстрілів у смт. Ківшарівка поранено 31-річного фельдшера, чоловік отримав осколкові поранення, медики надали необхідну допомогу. Є руйнування лікарні, вибиті вікна.
"Росіяни не припиняють тероризувати мирне населення, знову страждають цивільні та інфраструктура. Окупанти мають понести покарання за всі злочини!", - зазначає очільник регіону.