Росіяни готуються до вуличних боїв у Мелітополі, - мер Федоров. ФОТО

Російські загарбники готуються до вуличних боїв у тимчасово окупованому Мелітополі – у центрі міста встановлюють бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона".

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Вже другий день у самому центрі поки що окупованого Мелітополя рашисти розставляють бетонні конуси. Напевно за останній тиждень окупанти настільки відчули запах "смаженого", що вже готуються до вуличних боїв.В найкращих традиціях русні "зуби дракона" розставляють ближче до цивільних - посеред центральних вулиць і житлових кварталів. Але досвід інших деокупованих міст України підказує рашистам - їхні бетонні лего їм не допоможуть. Скоріше завадять самим окупантам тікати швидше з української землі", - розповів він.

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