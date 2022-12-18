Росія не вивела на бойове чергування у Чорне море жодного носія "Калібрів", - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

У Чорному морі Росія тримає на бойовому чергуванні до 8 кораблів. Серед них нема жодного носія крилатих ракет "Калібр".

Про це в телеграмі повідомляє пресслужба Військово-морських сил, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 18 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають до 8 ворожих кораблів; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів, в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп 72 ракети", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На бойовому чергуванні у Чорному морі Росія тримає 9 кораблів

За інформацією ВМС ЗСУ, протягом доби в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 8 суден, з них одне рухалося з протоки Босфор; до Чорного моря – 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС зазначають, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.