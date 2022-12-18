Автомобіль упав з мосту в річку на Миколаївщині: п’ятеро загиблих. ФОТОрепортаж

У селі Кінецьпіль Миколаївської області у річку впав автомобіль, внаслідок чого загинуло п’ять людей.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На Миколаївщині у Первомайському районі сталась трагедія під час якої загинуло 5 людей, з них двоє дітей.

18 грудня близько 14:00 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у с. Кінецьпіль Первомайської територіальної громади Первомайського району Миколаївської області сталась надзвичайна ситуація: з автомобільного мосту у р. Кодима впав легковий автомобіль Mitsubishi Sigma внаслідок чого загинуло 5 осіб з них 2 дитини (2015 та 2017 р.н.).

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Рятувальники 23 державної пожежно-рятувальної частини провели роботи з деблокування тіл загиблих, використавши гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання.

Транспортний засіб за допомогою важкої техніки (крана), який надали органи місцевої влади, вилучили з водойми на берег.

До робіт від ДСНС залучалось 6 рятувальників та 1 одиниця техніки", - йдеться в повідомленні.