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На Харківщині поки не ідентифікували понад 200 тіл загиблих. ФОТОрепортаж

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На Харківщині поки не ідентифіковані більше 200 загиблих, тіла яких виявили на визволених територіях.

Про це повідомив у телеграмі відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"На деокупованих територіях понад 200 вилучених тіл не ідентифіковані", - зазначили в поліції.

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Зазначається, що 19 грудня харківська поліція отримала три найсучасніші ДНК-лабораторії від американських благодійників, ці комплекси дозволяють проводити експрес-тести ДНК, що значно скоротить процес ідентифікації тіл. Незабаром правоохоронці отримають четверту таку лабораторію.

Вартість цих чотирьох комплексів становить $1,7 млн.

"У вівторок одна з лабораторій відправиться в Ізюм, інші комплекси працюватимуть у Харкові", - зазначили в обласній поліції.

На Харківщині поки не ідентифікували понад 200 тіл загиблих 01
На Харківщині поки не ідентифікували понад 200 тіл загиблих 02
На Харківщині поки не ідентифікували понад 200 тіл загиблих 03
На Харківщині поки не ідентифікували понад 200 тіл загиблих 04

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