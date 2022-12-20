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Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено десяток будинків, газопроводи та лінія електропередач, люди вціліли, - ОВА. ФОТОрепортаж

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Російські загарбники вночі випустили щонайменше 20 снарядів по двох громадах Нікопольського району Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни не давали спокою Нікопольщині і цієї ночі…  Тричі обстріляли з важкої артилерії дві громади - Мирівську та Покровську. Випустили на мирні села щонайменше 20 снарядів. Люди вціліли.

Пошкоджено з десяток приватних будинків та господарських споруд, газопроводи і лінія електропередач. В інших районах ніч з тривогою, та без атак. І на цю хвилину спокійно", - йдеться в повідомленні.

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Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено десяток будинків, газопроводи та лінія електропередач, люди вціліли, - ОВА 01
Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено десяток будинків, газопроводи та лінія електропередач, люди вціліли, - ОВА 02
Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено десяток будинків, газопроводи та лінія електропередач, люди вціліли, - ОВА 03
Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, пошкоджено десяток будинків, газопроводи та лінія електропередач, люди вціліли, - ОВА 04

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