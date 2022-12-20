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Губернатор Бєлгородщини повідомляє про обстріл Шебекінського міськокругу: Порушено електропостачання, є влучання у складські приміщення. ВІДЕО+ФОТО

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Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомляє про обстріл Шебекінського міського округу.

Про це він пише у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі триває обстріл Шебекінського міського округу. За попередніми даними, є один постраждалий - чоловік із переломами кісток передпліччя. У стані середнього ступеня важкості доставлено до районної обласної лікарні. Внаслідок обстрілу порушено електропостачання. Без світла залишається одна третина мешканців міста. Також є влучення снарядів у складські приміщення на території промзони. Оперативні та аварійні бригади виїхали на місце. Енергопостачання найближчим часом буде відновлено", - інформує Гладков.

Тим часом, телеграм-канали постять фото, на яких видно густий дим, що здіймається над російським містом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бєлгородській області РФ через обстріл без світла залишилися 14 тис. жителів, - губернатор Гладков

Губернатор Бєлгородщини повідомляє про обстріл Шебекінського міськокругу: Порушено електропостачання, є влучання у складські приміщення 01
Губернатор Бєлгородщини повідомляє про обстріл Шебекінського міськокругу: Порушено електропостачання, є влучання у складські приміщення 02

Топ коментарі

  • Andry Moon
    Пуляли по Харькову, а вийшов недольот.
  • Sophia-Maria Duglass
    Око за око
    и сколько часов белгородцы сидят без света и тепла?
  • Белла Богун
    Навіщо вони самі себе обстрілюють? Не розумію. Може, це "загадочная руская душа", в сенсі все загадати?
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