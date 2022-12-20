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Наслідки обстрілу Миропільскої громади Сумської області. ФОТОрепортаж

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19 грудня з території Російської Федерації ворог обстріляв Миропільську громаду

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицькій, інформує Цензор.НЕТ. 

"Гатили прямісінько по центральній вулиці села Запсілля. 4 артснаряди та ще 8 мін розривалися обабіч траси. Вибухи пошкодили церкву (до слова, це вже вдруге), також вибиті вікна та пробиті осколками стіни у трьох оселях місцевих мешканців.

Пошкоджені лінії електропередач. Одна ворожа міна не розірвалася - її знешкодженням займатимуться вибухотехніки", - йдеться в повідомленні. 

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Наслідки обстрілу Миропільскої громади Сумської області 01
Наслідки обстрілу Миропільскої громади Сумської області 02
Наслідки обстрілу Миропільскої громади Сумської області 03
Наслідки обстрілу Миропільскої громади Сумської області 04
Наслідки обстрілу Миропільскої громади Сумської області 05
Наслідки обстрілу Миропільскої громади Сумської області 06

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