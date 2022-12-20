СБУ повернула литовському дипломату ікони, які були вкрадені під час окупації Херсону. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.
"На початку повномасштабного вторгнення рашисти пограбували будинок іноземного дипломата у Херсоні й вивезли з помешкання понад 120 старожитностей. Ікони окупанти передали в приватну колекцію архімандрита місцевої єпархії УПЦ (МП). Зараз священник переховується на тимчасово захопленій території півдня України", - йдеться в повідомленні.
Після звільнення Херсона і проведення безпекових заходів в регіоні, співробітники СБУ виявили викрадені ікони на території Успенського собору. Саме туди рашисти передали награбовані речі під виглядом "повернення" культурних цінностей, які нібито належать країні-агресору.
Служба безпеки ініціювала повернення предметів старовини законному власнику. Почесний консул подякував вирішив передати старовинну колекцію місцевому художньому музею.