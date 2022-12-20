Новини Фото • Агресія Росії проти України

СБУ повернула литовському дипломату ікони, які були вкрадені під час окупації Херсону. ФОТОрепортаж

3 6489
Служба безпеки України знайшла і сприяла передачі почесному консулу Литовської Республіки в Херсоні старовинних ікон, які в нього викрали російські загарбники під час захоплення міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

"На початку повномасштабного вторгнення рашисти пограбували будинок іноземного дипломата у Херсоні й вивезли з помешкання понад 120 старожитностей. Ікони окупанти передали в приватну колекцію архімандрита місцевої єпархії УПЦ (МП). Зараз священник переховується на тимчасово захопленій території півдня України", - йдеться в повідомленні. 

Після звільнення Херсона і проведення безпекових заходів в регіоні, співробітники СБУ виявили викрадені ікони на території Успенського собору. Саме туди рашисти передали награбовані речі під виглядом "повернення" культурних цінностей, які нібито належать країні-агресору.

Служба безпеки ініціювала повернення предметів старовини законному власнику. Почесний консул подякував вирішив передати старовинну колекцію місцевому художньому музею.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У розграбованому росіянами Херсонському художньому музеї дивом збереглася одна з ікон Миколи Чудотворця. ФОТО

СБУ повернула литовському дипломату ікони, які були вкрадені під час окупації Херсону 01
СБУ повернула литовському дипломату ікони, які були вкрадені під час окупації Херсону 02
СБУ повернула литовському дипломату ікони, які були вкрадені під час окупації Херсону 03
СБУ повернула литовському дипломату ікони, які були вкрадені під час окупації Херсону 04
СБУ повернула литовському дипломату ікони, які були вкрадені під час окупації Херсону 05
СБУ повернула литовському дипломату ікони, які були вкрадені під час окупації Херсону 06
СБУ повернула литовському дипломату ікони, які були вкрадені під час окупації Херсону 07

ТОП-новини

всі новини