Ще двом працівникам Херсонського слідчого ізолятора повідомлено про підозру у держзраді. ФОТО
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У Херсоні затримали ще двох працівників пенітенціарної служби. Їм повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах війни.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Слідчі встановили, що працівники Херсонського слідчого ізолятора після захоплення Херсона пішли на співпрацю з військовими РФ. Чоловіки працювали у "Слідчому ізоляторі № 1" на посадах молодших інспекторів відділу охорони. Підозрювані виконували вказівки російських військових, які порушують правові норми й стандарти поводження з в'язнями.
Досудове розслідування триває.