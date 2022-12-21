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У Кремлі повідомили, що Путін відвідав "зону спецоперації", а росЗМІ з’ясували, що йдеться про Ростов-на-Дону. ФОТО

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Російські політики, ЗМІ та прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомили, що Володимир Путін побував у "зоні спецоперації".

Як вказує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Агентство", за версією Кремля "візит" відбувся 16 грудня. При цьому точне місце не вказувалося.

Медійники довели, що Путін працював у об'єднаному штабі родів військ, розташованому у штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону.

Зокрема, це базується на аналізі відео, оприлюдненого пресслужбою Кремля.

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"Великий круглий стіл зі штабу ПВО та інтер'єри кімнати, в якій він знаходиться, збігаються з тим, що видно під час відвідин Путіним штабу родів військ. Той самий штаб у листопаді відвідував і міністр оборони Сергій Шойгу. Тоді також стверджувалося, що міністр перебуває у "зоні проведення спецоперації", - йдеться у публікації.

У Кремлі повідомили, що Путін відвідав зону спецоперації, а росЗМІ з’ясували, що йдеться про Ростов-на-Дону 01

Медійники зауважують, що Кремль заявив про відвідування Путіним зони бойових дій через кілька годин після того, як президент України Володимир Зеленський побував із неоголошеним візитом у Бахмуті.

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Топ коментарі

  • Alexey Chernyavsky
    Да он и там сто пудов не был, чмо сырливое.
  • vadyan
    Уся рашка це зона спецобосрації.... у чому новина для рабсіян?
  • Яр Холодний
    Та ти шо?! Теліпання язиком через відеосуфлер ти іменуєш "дипломатичною діяльністю"? НОрмальні люди під цим розуміють наприклад безпосереднє спілкування з політичними лідерами на міжнародних форумах А як "воно" може спілкуваться якщо три слова разом самостійно стулить не може і володіє "англійським зі словником"?
    До речі - а кому ти сраку вилизував з 2014 по 2019? Коли "Блазня" не було? ЗА скільки і у кого тебе "перекупили"?
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