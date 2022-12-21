У Кремлі повідомили, що Путін відвідав "зону спецоперації", а росЗМІ з’ясували, що йдеться про Ростов-на-Дону. ФОТО

Російські політики, ЗМІ та прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомили, що Володимир Путін побував у "зоні спецоперації".

Як вказує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Агентство", за версією Кремля "візит" відбувся 16 грудня. При цьому точне місце не вказувалося.

Медійники довели, що Путін працював у об'єднаному штабі родів військ, розташованому у штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону.

Зокрема, це базується на аналізі відео, оприлюдненого пресслужбою Кремля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін зустрівся з керівниками окупаційних адміністрацій у Кремлі та роздав їм ордени

"Великий круглий стіл зі штабу ПВО та інтер'єри кімнати, в якій він знаходиться, збігаються з тим, що видно під час відвідин Путіним штабу родів військ. Той самий штаб у листопаді відвідував і міністр оборони Сергій Шойгу. Тоді також стверджувалося, що міністр перебуває у "зоні проведення спецоперації", - йдеться у публікації.

Медійники зауважують, що Кремль заявив про відвідування Путіним зони бойових дій через кілька годин після того, як президент України Володимир Зеленський побував із неоголошеним візитом у Бахмуті.

Також читайте: Путін і Лукашенко підбили підсумки перемовин: "Люди оцінять"