Минулої доби росіяни вбили двох жителів Донеччини, 8 людей поранено, - ОВА

За 20 грудня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини - у Вугледарі та Торському.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Крім того, у Святогірську правоохоронці виявили тіла 2 цивільних, убитих під час окупації.

"Ще 8 людей в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться у повідомленні.

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