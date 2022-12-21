Минулої доби росіяни вбили двох жителів Донеччини, 8 людей поранено, - ОВА
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За 20 грудня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини - у Вугледарі та Торському.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Крім того, у Святогірську правоохоронці виявили тіла 2 цивільних, убитих під час окупації.
"Ще 8 людей в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться у повідомленні.