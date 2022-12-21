"В Україні два фронти": Сергій Касьянов розповів про "стратегію незламності" для бізнесу

Сьогодні в Україні два фронти. На першому армія бореться з російським агресором. На другому бізнес пришвидшує перемогу в тилу.

Працюючи у 30 км від лінії фронту, компанія KSG Аgro продемонструвала, якою має бути "стратегія незламності" для українського бізнесу. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр компанії.

Зараз, наприкінці року, за словами Сергія Касьянов, голови ради директорів KSG Аgro, у компанії узагальнюють досвід та підсумовують річні показники.

KSG Аgro - одна з провідних аграрних компаній України, виробничі потужності якої з самого початку війни опинилися безпосередньо біля зони бойових дій. Керівництву та персоналу компанії довелося не тільки працювати в умовах повної невизначеності, але й змінити стратегію таким чином, щоб забезпечити повноцінне функціонування системи продовольчої безпеки країни та Придніпровського регіону.

"Ми цілком усвідомлювали свою відповідальність перед країною, перед українськими громадянами, перед бійцями ЗСУ, - розповідає Сергій Касьянов, голова ради директорів KSG Аgro, - Знаю, що багато хто вважав за божевілля працювати у таких умовах. Дехто з аграріїв так і зробив, тому що ризики для бізнесу і навіть життя були дійсно занадто великі. Але ми вирішили інакше і доклали максимальних зусиль, щоб система продовольчої безпеки працювали без збоїв".

Свинокомплекс, який входить до структури агрохолдингу, розташований у Криворізькому районі.

"Зовсім недавно у 30 км від нього проходила лінія фронту. Вона йшла майже по нашим полям", - згадує Сергій Касьянов.

Тому до звільнення правобережжя та Херсона українською армією, існувала загроза не тільки ракетних обстрілів, але й навіть влучення у підприємство звичайних артилерійських снарядів. І хоча поля, де працювала техніка KSG Аgro, росіяни обстрілювали неодноразово, виробничі потужності свинокомплексу залишалися майже неушкодженими.

"Ми свідомо прийняли рішення працювати за будь-яких умов. Ми розуміли, що фронт, на якому воюють наші бійці - головний. Наш фронт - економічний, продовольчий. Ми відповідаємо за те, щоб українська армія і українські громадяни були нагодовані. Тому що нестача продовольчих товарів - це загроза життю та боєздатності не менша за нестачу світла. Або навіть більша!", - вважає Касьянов.

Для забезпечення безперебійного виробництва м'ясної продукції, KSG Аgro зробило його максимально автономним. Було закуплено дизельні електростанції, зроблені стратегічні запаси кормів для тварин, ПММ та інших ресурсних складових, впроваджено автономне водопостачання, був розширений автопарк.

На підприємстві впровадили дві робочих зміни, збільшили на 21% кількість робочих місць, трансформували соціальну та кадрову політику, почали реалізацію багатьох програм соціальної підтримки персоналу.

За словами Сергія Касьянова, під час війни зміна стратегії відбулась на різних рівнях: виробничому, управлінському, маркетинговому, соціальному... "Ми назвали це - стратегія незламності", - говорить Касьянов.

В результаті за підсумками 2022 року підприємство під час війни не тільки не втратило, а навпаки досягло росту бізнес-показників. Поголів'я збільшилося на 16%, склавши більш ніж 60 тис.тварин. Порівняно з довоєнним часом загальне виробництво м'яса збільшилося на 10 %. Компанія забезпечує повний генетичний цикл. На тваринницькому комплексі щотижня народжується 2,5 тис. поросят. Поголів'я оновлюється за рахунок канадської селекції, яка допомагає виробляти м'ясо вищого ґатунку, яке є по-домашньому якісним та смачним.

"Зараз свіжу свинину щодня відправляють не тільки до споживачів Дніпропетровської області, де ринкова доля продукції KSG Аgro складає десь 80%, але й до Харківщини та Запоріжжя. Ми відчуваємо відповідальність не тільки за наш базовий регіон, але й за всіх українців. Насамперед ми намагаємось нагодувати наших сусідів, протягнути руку допомоги тим, хто найбільше постраждав від війни. Хто, крім нас? Тому продовольча безпека сусідніх регіонів тепер також зона нашої відповідальності. ", - каже Касьянов.

Адже під час бойових дій та окупації саме Харківська і Запорізька області у великій мірі втратили свій виробничий потенціал, у тому числі це стосується й агропромисловості.

Важливою складовою "стратегії незламності" є гуманітарна допомога, яка надається військовим підрозділам, місцевим громадам, шпиталям та лікарням.

"Добре нагодовані люди добре воюють!", - керуючись цим девізом компанія відвантажує тисячі кілограмів м'яса фронту та тилу в якості безкоштовної гуманітарної допомоги. "Героїзм українських військових має бути підкріплений успіхами в соціально-економічній сфері, - наполягає, голова ради директорів KSG Аgro , - Саме це переконання лежить в основі нашої стратегії незламності!"























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