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Минулої доби рашисти вбили п’ятьох цивільних в Україні, 17 осіб поранено, - ОП

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Минулої доби російські окупанти вбили п’ятьох цивільних мешканців України.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ за 20.12.2022 (станом на 09:00 21.12.2022):

Донецька область - 4 загиблих (у т.ч. виявлено 2 вбитих раніше), 8 поранених;
Запорізька область - 2 поранених;
Харківська область - 1 поранений;
Херсонська область - 1 загиблий, 6 поранених.

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Минулої доби рашисти вбили п’ятьох цивільних в Україні, 17 осіб поранено, - ОП 01

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