СБУ проводить контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП на Сумщині. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Управління СБУ у Сумській області.

Зокрема йдеться про Софронієво-Молченський чоловічий монастир Різдва Богородиці (УПЦ МП).

"Заходи проводяться спільно з іншими правоохоронними структурами у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі. Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - йдеться у повідомленні.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.

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Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.











