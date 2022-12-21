Сербія поділиться з Україною досвідом розслідування воєнних злочинів, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Сербські правоохоронці передадуть українським колегам досвід щодо розслідування воєнних злочинів.

Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, про це домовились заступник генерального прокурора Олексій Симоненко під час зустрічі із депутатом Народної Скупщини Республіки Сербія Александаром Оленіком та депутатом парламенту автономного краю Воєводина, Республіка Сербія, головою комітету з питань європейської інтеграції та міжрегіонального співробітництва Ненадом Чанаком, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що ви спеціалізуєтесь на питаннях воєнних злочинів на території колишньої Югославії. На сьогодні питання забезпечення відповідальності за найтяжчі міжнародні злочини, в тому числі воєнні - є одним з головних завдань і викликів для України", - зазначив Олексій Симоненко.

За його словами, кількість жертв та руйнувань, масштаб та системність вчинення найжорстокіших міжнародних злочинів, цілеспрямовані атаки на мирних українців та створення умов, несумісних з життям, дають всі підстави досліджувати обставини можливого вчинення геноциду відносно українського народу з боку Збройних сил та вищого керівництва РФ.

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"Вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду не було б можливим без вчинення злочину агресії. Україна активно працює над створенням Спеціального міжнародного трибуналу за цей злочин, який матиме юрисдикцію переслідувати за нього найвище російське керівництво", - зазначається в дописі.

Відтак учасники зустрічі домовилися про обмін необхідним досвідом, аналітичними матеріалами та прикладами важливих кейсів щодо воєнних злочинів.





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