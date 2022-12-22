Ворог усю ніч тероризував дві громади Нікопольщини, постраждала дитина, - ОВА. ФОТОрепортаж

Росіяни усю ніч тероризували дві громади Нікопольщини - Червоногригорівську та Марганецьку. Випустили по мирних мешканцях понад 50 снарядів.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Марганці постраждала 8-річна дівчинка. Вночі її госпіталізували. Медики надали допомогу і ранком дитину виписали. У місті пошкоджені до двадцяти приватних будинків та господарських споруд, кілька автівок і чотири електромережі", - йдеться в повідомленні.

У Червоногригорівській громаді один будинок зруйнований, двадцять - понівечені. Побиті з десяток господарських споруд, автівки, обірвані шість ліній електропередач.

В інших районах ніч без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.

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