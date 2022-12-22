Зеленський вручив американським конгресменам бойовий прапор із Бахмуту. ФОТО

Президент України Зеленський під час виступу в Конгресі США передав членам Палати представників та сенаторам бойовий прапор з фронту, який має стати символом спільної перемоги України, США і всього вільного світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ президента України Володимир Зеленського.

"Наші герої дали мені прапор тих, хто захищає Україну, Європу, світ ціною свого життя. Вони просили передати цей прапор вам, американському Конгресу, членам Палати… чиї рішення можуть врятувати мільйони людей.

Нехай ці рішення будуть прийняті. Нехай цей прапор буде з вами, пані та панове. Цей прапор є символом нашої перемоги в цій війні. Ми стоїмо. Ми переможемо, то му що ми об’єднані – Україна, Америка, увесь вільний світ", - сказав Зеленський.

Президент вручив прапор спікерці Палати представників Ненсі Пелосі та віцепрезидентці США Камалі Гарріс.

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