Новини Фото • Війна

Зеленський вручив американським конгресменам бойовий прапор із Бахмуту. ФОТО

9 86731
Президент України Зеленський під час виступу в Конгресі США передав членам Палати представників та сенаторам бойовий прапор з фронту, який має стати символом спільної перемоги України, США і всього вільного світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ президента України Володимир Зеленського

"Наші герої дали мені прапор тих, хто захищає Україну, Європу, світ ціною свого життя. Вони просили передати цей прапор вам, американському Конгресу, членам Палати… чиї рішення можуть врятувати мільйони людей.

Нехай ці рішення будуть прийняті. Нехай цей прапор буде з вами, пані та панове. Цей прапор є символом нашої перемоги в цій війні. Ми стоїмо. Ми переможемо, то му що ми об’єднані – Україна, Америка, увесь вільний світ", - сказав Зеленський. 

Президент вручив прапор спікерці Палати представників Ненсі Пелосі та віцепрезидентці США Камалі Гарріс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступний рік - вирішальний у цій війні, - Зеленський

Зеленський вручив американським конгресменам бойовий прапор із Бахмуту 01Зеленський вручив американським конгресменам бойовий прапор із Бахмуту 02

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Елена Роженко
    Его попросили бойцы которые держут Бахмут.И он выполнил их просьбу.
    Но некоторым все не так.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Так, пані. Він, як посильний, представник народу України, привіз далекій Америці прапор мужності і стійкості наших ЗСУ.
  • аспм мпри
    Без прапора Президент з Конгресу теж не повернувся. Ненсі Пелосі розпорядилася зняти прапор, який висів на шпилі Капітолію під час виступу Зеленського, і подарувала його народу країни.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини