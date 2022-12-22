В Херсоні затримали зрадницю з "Партії регіонів", яка погрожувала розстрілом за відмову "голосувати" на псевдореферендумі, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала у Херсоні зрадницю з "Партії регіонів". Під час окупації міста вона погрожувала жителям розстрілом за відмову "голосувати" на псевдореферендумі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СБУ.

За інформацією правоохоронців, зловмисницею виявилась жителька Херсона, яка входила до складу місцевого осередку "Партії регіонів".

"Після захоплення міста вона добровільно пішла на співпрацю з ворогом і запропонувала свою допомогу у війні проти України. За це отримала російський паспорт і "призначення" до лав окупаційної адміністрації РФ. Там вона очолила створену агресором "дільничну виборчу комісію", - йдеться в повідомленні.

Так, колаборантка виконувала завдання Москви щодо організації та проведення псевдореферендуму у тимчасово захопленій частині півдня України.

"Для цього вона розгорнула широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту на території одного з районів міста. Зловмисниця особисто закликала людей прийти на "дільниці" і "проголосувати" на користь країни-агресора", - розповіли в СБУ.

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Крім цього, зрадниця особисто обходила домівки й вимагала від людей поставити потрібну "відмітку в бюлетенях".

"У разі відмови одразу "зверталась" до озброєних рашистів, які її супроводжували. У таких випадках окупанти вривалися в оселі громадян і погрожували розстрілом", - зазначають в СБУ.

Але, після звільнення Херсона колаборантка намагалась бути "непомітною" і таким чином уникнути правосуддя. Однак, силовики викрили її та затримали.

У зловмисниці знайшли російський паспорт і партійний квиток проросійської партії.

СБУ повідомила фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за змовою групою осіб) ККУ.

А суд вже обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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