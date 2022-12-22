Окупанти вдарили по селу Станіслав на Херсонщині, поранено чоловіка та пошкоджено 10 будинків. ФОТО
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Російські окупанти вдарили по селу Станіслав на Херсонщині, поранення дістав чоловік. Також пошкоджено 10 будинків.
Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Через удар російської артилерії у Станіславі пошкоджено електромережі та газопроводи. Поранено чоловіка, йому надається медична допомога. Пошкоджено 10 будинків місцевих мешканців", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі почали ремонтні роботи.