Окупанти вдарили по селу Станіслав на Херсонщині, поранено чоловіка та пошкоджено 10 будинків. ФОТО

Російські окупанти вдарили по селу Станіслав на Херсонщині, поранення дістав чоловік. Також пошкоджено 10 будинків.