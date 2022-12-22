На крейсері "Адмірал Кузнєцов", який перебуває на ремонтному заводі у Мурманську, сталося "локальне загоряння", - росЗМІ. ФОТО

На крейсері "Адмірал Кузнєцов", який зараз стоїть на заводі "Звездочка" в Мурманську, трапилося "локальне загоряння".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Пожежа сталася на крейсері "Адмірал Кузнєцов", що стоїть на ремонтному заводі "Звездочка" в Мурманську. На борту "Адмірала Кузнєцова", що стоїть у сухому доці судноремонтного заводу "Звездочка", сталося займання. Постраждалих немає, евакуйовано 20 осіб", - сказав співрозмовник агентства.

Пізніше повідомили, що займання на крейсері загасили, збитків немає.

Голова Об'єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов заявив:

"Жодної пожежі не було, було локальне загоряння, загашено об 11:30 силами особового складу та представників пожежних служб, які перебувають на території заводу. Оперативно спрацювала система боротьби за живучість, пошкоджень та збитків немає".

У мережі також опублікували фото пожежі.

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