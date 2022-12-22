На крейсері "Адмірал Кузнєцов", який перебуває на ремонтному заводі у Мурманську, сталося "локальне загоряння", - росЗМІ. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Пожежа сталася на крейсері "Адмірал Кузнєцов", що стоїть на ремонтному заводі "Звездочка" в Мурманську. На борту "Адмірала Кузнєцова", що стоїть у сухому доці судноремонтного заводу "Звездочка", сталося займання. Постраждалих немає, евакуйовано 20 осіб", - сказав співрозмовник агентства.
Пізніше повідомили, що займання на крейсері загасили, збитків немає.
Голова Об'єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов заявив:
"Жодної пожежі не було, було локальне загоряння, загашено об 11:30 силами особового складу та представників пожежних служб, які перебувають на території заводу. Оперативно спрацювала система боротьби за живучість, пошкоджень та збитків немає".
У мережі також опублікували фото пожежі.