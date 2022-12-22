За дві доби з портів Великої Одеси вийшло 5 суден з 221 тис. тонн агропродукції для Африки та Азії. ФОТО

В рамках "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшло 5 суден з 221 тис. тонн агропродукції для Африки та Азії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Міністерства інфраструктури України.

"Серед них балкер SEA BRIDLE з 25 тис. тонн агропродукції для Лівії. З початку роботи зернового коридору порти відправили 12 суден з 305 тис. тонн українського зерна до цієї африканської країни. Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 29 суден. На них завантажують понад 1 млн тонн української агропродукції", - йдеться в повідомленні.

По "зерновому коридору" рухається 2 судна під завантаження 89 тис. тонн агропродукції.

У Босфорі своєї черги на інспекцію JCC очікує 92 судна. Минулої доби 7 суден отримали погодження для подальшого руху після інспекції. У Мінінфраструктурі зазначили, що для безперервного руху зерновим коридором має відбуватися мінімум 12 інспекцій на добу.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 574 судна, які експортували 14,6 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

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