Римо-католицькому священнику, який заперечував злочини росіян у Бучі, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТО

Священник парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви виправдовував збройну агресію РФ та заперечував воєнні злочини російських загарбників проти українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"У своїх "промовах" перед вірянами священник називав "постановкою" факти численних вбивств і катувань людей рашистами у Бучі. Крім цього настоятель закликав не довіряти офіційній інформації українських державних установ та масмедіа про вчинені агресором воєнні злочини. А навпаки – агітував слухати лише його через те, що він нібито був на Київщині під час тимчасової окупації частини регіону", - йдеться в повідомленні.

Священнику повідомлено про підозру ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

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