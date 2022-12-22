Римо-католицькому священнику, який заперечував злочини росіян у Бучі, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"У своїх "промовах" перед вірянами священник називав "постановкою" факти численних вбивств і катувань людей рашистами у Бучі. Крім цього настоятель закликав не довіряти офіційній інформації українських державних установ та масмедіа про вчинені агресором воєнні злочини. А навпаки – агітував слухати лише його через те, що він нібито був на Київщині під час тимчасової окупації частини регіону", - йдеться в повідомленні.
Священнику повідомлено про підозру ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.