В Україні вперше представили експозицію жіночої військової форми, яку тестує ЗСУ. ФОТОрепортаж

21 грудня в Україні вперше представили експозицію військової жіночої форми та амуніції. Форма була розроблена проєктом "arm women now" за міжнародними стандартами і наразі тестується у Збройних Силах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Станом на зараз ми в режимі "нон-стоп" відшиваємо ці форми і безкоштовно передаємо її жінкам на передову. До кінця цього року вже буде 2 тисячі комплектів форми: нижньої білизни, термобілизни, теплого зимового одягу", - розповіла організаторка заходу та ініціаторка проєкту депутатка Київської міської ради Ірина Никорак.

За її словами, форма враховує жіночу антропометрію тіла: штани і кітель зокрема відрізняється в плечах та грудях, а штати розроблені таким чином, що мають глибшу посадку та подвійну фіксацію на талії.

Військова 112 окремої бригади територіальної оборони Києва Наталя із позивним "Ангел" також прокоментувала окреме виробництво жіночої військової форми і розповіла, як жінки обходилися без такої форми у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ.

"Насправді в жіночій формі, броніках, які зроблені спеціальні під нас, це дає нам комфорт, зручність, можливість працювати в будь-яких умовах в комфорті", - зазначила вона.

Військова розповіла, що на початку війни жінки, що вступали до лав ЗСУ, мусили ходити до кравців і перешивати чоловічу військову форму, аби підігнати її під свій розмір, але це не вирішувало проблеми незручності.

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