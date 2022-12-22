Росіяни обстріляли Краматорськ, Часів Яр та Курахове на Донеччині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники впродовж дня обстрілюють територію Донеччини.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог обстріляв Часів Яр, Краматорськ та Курахове. Всюди постраждали виключно цивільні та цивільна інфраструктура.

У Часовому Яру 1 людина загинула, 2 поранено, пошкоджено будинки - всього по місту прилетіло близько 15 снарядів.

У Краматорську росіяни поцілили на територію підприємства та в одну зі шкіл - без постраждалих. Наслідки обстрілів Курахового ще встановлюємо", - йдеться в повідомленні.

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