Росіяни обстріляли Краматорськ, Часів Яр та Курахове на Донеччині, - ОВА. ФОТОрепортаж
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Російські загарбники впродовж дня обстрілюють територію Донеччини.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог обстріляв Часів Яр, Краматорськ та Курахове. Всюди постраждали виключно цивільні та цивільна інфраструктура.
У Часовому Яру 1 людина загинула, 2 поранено, пошкоджено будинки - всього по місту прилетіло близько 15 снарядів.
У Краматорську росіяни поцілили на територію підприємства та в одну зі шкіл - без постраждалих. Наслідки обстрілів Курахового ще встановлюємо", - йдеться в повідомленні.