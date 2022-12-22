Росіяни "Градами" пошкодили будівлю гімназії в Херсоні. ФОТО

У Херсоні через ворожий обстріл постраждала будівля гімназії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"Прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно з працівниками поліції, експертами та військовими спеціалістами провели огляд будівлі та території однієї з гімназій міста Херсона", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 19 грудня збройні сили рф, вчергове обстрілюючи місто, поцілили у навчальний заклад. Один із снарядів влетів у дах будівлі, внаслідок чого пошкоджені два навчальні класи, інший лишив свій слід на спортмайданчику.

За попередньою інформацією, ворог здійснив обстріл з РСЗВ "Град" з тимчасово окупованої території.

Для забезпечення належного розслідування російських воєнних злочинів правоохоронці зафіксували наслідки чергового обстрілу та вилучили докази збройної агресії рф.

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Слідчі дії проведено у рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1ст. 438 КК України), інформують в обласній прокуратурі.