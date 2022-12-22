Перша група українських військових завершила підготовку в межах місії ЄС в Чехії. ФОТОрепортаж
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Як повідомив командувач сухопутних військ чеської армії Роман Нахончик, під час тритижневого курсу підготовки кількасот українських військових відпрацювали базові навички, зокрема стрільби з автоматів та водіння бойових машин піхоти.
Програма навчання також передбачала передачу досвіду з планування атаки, оборони або пересування. Нахончик також зазначив, що чеські та українські військовослужбовці обмінюються досвідом ведення реального бою.
"Чеська Республіка підтримує вас. Ви є героями для чеських солдатів і для громадян Чеської Республіки. Воєнний злочинець Путін має бути переможений", - заявила під час візиту на Лібаву міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.
Очікується, що протягом 2023 року до Чехії прибудуть ще чотири групи українських військовослужбовців чисельністю близько 800 людей, перша з них має почати підготовку вже в січні.
Нагадаємо, навчання українських військових у районі Лібави були схвалені чеськими депутатами наприкінці листопада, і вже на початку грудня почались перші навчання.