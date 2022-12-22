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Українським воїнам потрібні дрон і два тепловізори, - волонтер Юсупова оголосила збір для допомоги фронту. ФОТО

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Волонтер Наталія Юсупова оголосила збір коштів на придбання дрону та двох тепловізорів для бійців ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Юсупова зазначила: "Ситуація в країні дуже важка, але на фронті набагато важче. Тривають жахливі бої, нашим бійцям потрібна допомога

Я дуже прошу допомогти придбати ще один дрон і два тепловізори

Через те, що в багатьох немає води, світла, фронт відійшов на другий план, але зрозумійте, що наши бійці стримують страшні атаки орків ціною свого життя!

Дрон Мавік 3 комбо -114 тис;

Два Тепловізори -118 тис

Кожна копійка це допомога!

Викупити треба терміново , дуже прошу

Посилки на фронт відправляємо майже кожного дня.

З понеділка купила та відправлено монокуляр нічного бачення -162 тис, дрони 342 тис, тепловізори-118, приціли, рації, планшети -165 т".

Пайпал [email protected]

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Українським воїнам потрібні дрон і два тепловізори, - волонтер Юсупова оголосила збір для допомоги фронту 01
Українським воїнам потрібні дрон і два тепловізори, - волонтер Юсупова оголосила збір для допомоги фронту 02
Українським воїнам потрібні дрон і два тепловізори, - волонтер Юсупова оголосила збір для допомоги фронту 03
Українським воїнам потрібні дрон і два тепловізори, - волонтер Юсупова оголосила збір для допомоги фронту 04
Українським воїнам потрібні дрон і два тепловізори, - волонтер Юсупова оголосила збір для допомоги фронту 05
Українським воїнам потрібні дрон і два тепловізори, - волонтер Юсупова оголосила збір для допомоги фронту 06
Українським воїнам потрібні дрон і два тепловізори, - волонтер Юсупова оголосила збір для допомоги фронту 07
Українським воїнам потрібні дрон і два тепловізори, - волонтер Юсупова оголосила збір для допомоги фронту 08
Українським воїнам потрібні дрон і два тепловізори, - волонтер Юсупова оголосила збір для допомоги фронту 09

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Топ коментарі

  • Куда вам?
    Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦

  • neverlok lok
    Я скинув 100
  • piter piter
    Може вже досить клянчить останнє у населення, а зменшити зарплати і премії з 43000 до 12000 - 15000 грн. всіляким охоронцям военкоматів, тероборонівцям і водіям за 500 км від лінії фронту, одразу з'являться гроші на сотні дронів і тепловізорів, і інших речей, які прискорять перемогу...
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