Українським воїнам потрібні дрон і два тепловізори, - волонтер Юсупова оголосила збір для допомоги фронту. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.
Юсупова зазначила: "Ситуація в країні дуже важка, але на фронті набагато важче. Тривають жахливі бої, нашим бійцям потрібна допомога
Я дуже прошу допомогти придбати ще один дрон і два тепловізори
Через те, що в багатьох немає води, світла, фронт відійшов на другий план, але зрозумійте, що наши бійці стримують страшні атаки орків ціною свого життя!
Дрон Мавік 3 комбо -114 тис;
Два Тепловізори -118 тис
Кожна копійка це допомога!
Викупити треба терміново , дуже прошу
Посилки на фронт відправляємо майже кожного дня.
З понеділка купила та відправлено монокуляр нічного бачення -162 тис, дрони 342 тис, тепловізори-118, приціли, рації, планшети -165 т".
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