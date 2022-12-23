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100 000 від ЗСУ, інтеграція по-путінськи, привітання від росіян. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

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Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

100 000 від ЗСУ, інтеграція по-путінськи, привітання від росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Радісна новина

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ привітав українців з досягненням - понад 100 тис. ліквідованих російських окупантів. ВIДЕО

100 000 від ЗСУ, інтеграція по-путінськи, привітання від росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

До свята

100 000 від ЗСУ, інтеграція по-путінськи, привітання від росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Мрії та реальність

100 000 від ЗСУ, інтеграція по-путінськи, привітання від росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Слава Україні!

100 000 від ЗСУ, інтеграція по-путінськи, привітання від росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Ювілей

100 000 від ЗСУ, інтеграція по-путінськи, привітання від росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Привітання від росіян

100 000 від ЗСУ, інтеграція по-путінськи, привітання від росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Замовлення від ЗСУ

100 000 від ЗСУ, інтеграція по-путінськи, привітання від росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Після поранення у Донецьку

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ресторані окупованого Донецька пролунав вибух, екскерівник Роскосмосу Рогозін та "прем’єр-міністр ДНР" Хоценко зазнали поранень

100 000 від ЗСУ, інтеграція по-путінськи, привітання від росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Шедеври світового мистецтва

100 000 від ЗСУ, інтеграція по-путінськи, привітання від росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Інтеграція по-путінськи

100 000 від ЗСУ, інтеграція по-путінськи, привітання від росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Даже два...

100 000 від ЗСУ, інтеграція по-путінськи, привітання від росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Так і було

100 000 від ЗСУ, інтеграція по-путінськи, привітання від росіян. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 13

Кінець близько

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