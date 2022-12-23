100 000 від ЗСУ, інтеграція по-путінськи, привітання від росіян. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Радісна новина

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ привітав українців з досягненням - понад 100 тис. ліквідованих російських окупантів. ВIДЕО

До свята

Мрії та реальність

Слава Україні!

Ювілей

Привітання від росіян

Замовлення від ЗСУ

Після поранення у Донецьку

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ресторані окупованого Донецька пролунав вибух, екскерівник Роскосмосу Рогозін та "прем’єр-міністр ДНР" Хоценко зазнали поранень

Шедеври світового мистецтва

Інтеграція по-путінськи

Даже два...

Так і було

Кінець близько

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