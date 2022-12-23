Невідомі підпалили військкомат у Саратовській області. ФОТОрепортаж
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У будівлі військового комісаріату в селі Івантіївка на вулиці Кооперативній виникла пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.
"Підпалити намагалися кабінет чергового — там знайшли пластикову пляшку із залишками бензину та, ймовірно, олії. Пожежу вдалося загасити до того, як вона перейшла до інших приміщень, але кабінет сильно постраждав від вогню. Поліція шукає паліїв", - йдеться в повідомленні.