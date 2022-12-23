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Наслідки вчорашніх обстрілів села Іскрисківщина на Сумщині. ФОТОрепортаж

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Учора, 22 грудня, росіяни обстріляли з мінометів село Іскрисківщина Білопільської громади.

Про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора, 22 грудня, росіяни відкрили вогонь з мінометів по одному із прикордонних сіл. 16 мін розірвалися на вулицях та поблизу людських осель.

Були прямі попадання в дах Будинку культури. Вибухи значно пошкодили два приватні будинки місцевих мешканців: там потрощені всі вікна, зруйнована веранда.
Ворожі міни також пошкодили місцевий магазин та електромережі", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти обстріляли прикордоння Сумської області

Наслідки вчорашніх обстрілів села Іскрисківщина на Сумщині 01
Наслідки вчорашніх обстрілів села Іскрисківщина на Сумщині 02
Наслідки вчорашніх обстрілів села Іскрисківщина на Сумщині 03
Наслідки вчорашніх обстрілів села Іскрисківщина на Сумщині 04
Наслідки вчорашніх обстрілів села Іскрисківщина на Сумщині 05
Наслідки вчорашніх обстрілів села Іскрисківщина на Сумщині 06
Наслідки вчорашніх обстрілів села Іскрисківщина на Сумщині 07
Наслідки вчорашніх обстрілів села Іскрисківщина на Сумщині 08
Наслідки вчорашніх обстрілів села Іскрисківщина на Сумщині 09
Наслідки вчорашніх обстрілів села Іскрисківщина на Сумщині 10

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