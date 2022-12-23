Наслідки вчорашніх обстрілів села Іскрисківщина на Сумщині. ФОТОрепортаж

Учора, 22 грудня, росіяни обстріляли з мінометів село Іскрисківщина Білопільської громади.

Про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора, 22 грудня, росіяни відкрили вогонь з мінометів по одному із прикордонних сіл. 16 мін розірвалися на вулицях та поблизу людських осель.



Були прямі попадання в дах Будинку культури. Вибухи значно пошкодили два приватні будинки місцевих мешканців: там потрощені всі вікна, зруйнована веранда.

Ворожі міни також пошкодили місцевий магазин та електромережі", - йдеться в повідомленні.

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