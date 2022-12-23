У Мелітополі підірвано автівку, якою користувались рашисти. ВІДЕО+ФОТО
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У центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух, було підірвано автівку, якою користувались рашисти.
Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"У центрі Мелітополя пролунав гучний вибух. За даними очевидців підірвано автівку, якою користувались рашисти. Щодо пасажирів та їхнього стану інформація уточнюється!" - йдеться в повідомленні.
Так званий "представник місцевої адміністрації" окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов опублікував фото місця вибуху.