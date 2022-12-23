У Мелітополі підірвано автівку, якою користувались рашисти. ВІДЕО+ФОТО

У центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух, було підірвано автівку, якою користувались рашисти.

Про це повідомив мер Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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"У центрі Мелітополя пролунав гучний вибух. За даними очевидців підірвано автівку, якою користувались рашисти. Щодо пасажирів та їхнього стану інформація уточнюється!" - йдеться в повідомленні.

Так званий "представник місцевої адміністрації" окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов опублікував фото місця вибуху.

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