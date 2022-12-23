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Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian. ФОТО

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Редакція Guardian Picture Desk обрала фотографа Associated Press Євгена Малолєтку найкращим фотографом року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням The Guardian.

Видання зазначає, що Малолєтка в середині січня повернувся до України з Казахстану, де висвітлював протести, і почав знімати в Харкові й на Донбасі, як українці готуються до можливого вторгнення РФ. Війну він зустрів у Маріуполі.

Разом з колегами він знімав у лікарнях, сховищах, квартирах та будинках. Малолєтці вдалося зафіксувати на фото одні з найбільш драматичних моментів війни.

Журналісти АР провели в Маріуполі 20 днів. Потім вони були змушені виїхати, бо дізналися, що окупанти полюють на них через публікацію фото звірств росіян у Маріуполі. Малолєтці та його колегам вдалося виїхати до Запоріжжя, пройшовши 15 російських блокпостів.

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Надалі фотограф знімав війну в Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, на Донбасі та в Києві, а також у визволених Ізюмі та Херсоні.

Видання опублікувало ряд знімків авторства Малолєтки.

Маріуполь:

Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 01
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 02
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 03
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 04
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 05
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 06
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 07
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 08
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 09
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 10
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 11
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 12
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 13
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 14
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 15
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 16

Харківщина:

Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 17
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 18
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 19

Ізюм:

Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 20
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 21
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 22
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 23
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 24
Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 25

Херсон:

Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian 26

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Топ коментарі

  • MausMike
    Сильні фото.
  • freedom of speech
    Если бы в АП был мозг, то на этой войне работали бы лучшие военные корреспонденты со всего цивилизованного мира. Над фотографиями рыдали бы граждане США, Европы и т.п. Как думаете: Возросла бы от этого поддержка Украины (в т.ч. военная, финансовая и т.п.)?

    Для тех, кто не понимает о чем я, рекомендую погуглить "как иностранному корреспонденту можно получить аккредитацию в МО Украины". Спойлер: практически никак.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    світлини щемливі і правдиві...це наша буденність... дякувати ***** і русні йо*** !!!
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