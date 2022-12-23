Українець Малолєтка став найкращим фотографом року за версією The Guardian. ФОТО

Редакція Guardian Picture Desk обрала фотографа Associated Press Євгена Малолєтку найкращим фотографом року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням The Guardian.

Видання зазначає, що Малолєтка в середині січня повернувся до України з Казахстану, де висвітлював протести, і почав знімати в Харкові й на Донбасі, як українці готуються до можливого вторгнення РФ. Війну він зустрів у Маріуполі.

Разом з колегами він знімав у лікарнях, сховищах, квартирах та будинках. Малолєтці вдалося зафіксувати на фото одні з найбільш драматичних моментів війни.

Журналісти АР провели в Маріуполі 20 днів. Потім вони були змушені виїхати, бо дізналися, що окупанти полюють на них через публікацію фото звірств росіян у Маріуполі. Малолєтці та його колегам вдалося виїхати до Запоріжжя, пройшовши 15 російських блокпостів.

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Надалі фотограф знімав війну в Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, на Донбасі та в Києві, а також у визволених Ізюмі та Херсоні.

Видання опублікувало ряд знімків авторства Малолєтки.

Маріуполь:

































Харківщина:







Ізюм:













Херсон: