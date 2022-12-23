Рашисти вдарили по Херсону, загинули 2 особи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські загарбники вдарили по Корабельному району Херсона, внаслідок чого загинула 1 особа.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий удар окупантів, черговий обстріл Корабельного району. Станом на зараз відомо про 1 загиблого. Чоловік отримав мінно-вибухові травми несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.



На місці працюють екстрені служби.

Пізніше голова ОВА Ярослав Янушевич повідомив: "Зазнали руйнувань оселі херсонців неподалік центру міста. Люди з жахом покидали свої домівки, зрозумівши, що ворог веде прицільний вогонь по мирним мешканцям.



На місці обстрілу працюють рятувальники, правоохоронці та медики. Бригади швидкої допомоги наразі надають допомогу пораненим. Попередньо відомо про двох загиблих - чоловіка та жінку".

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