Останній пам’ятник Пушкіну демонтували у Чернівцях. ФОТО

У Чернівцях демонтували останній пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Скульптура була розташована на території Чернівецького коледжу дизайну та економіки

Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук, інформує Цензор.НЕТ.

"Послідовно позбуваємось радянського мотлоху. Цього разу під демонтаж потрапив вже останній пам’ятник "великому руzzzькому поету" Пушкіну", - йдеться в повідомленні.

Цей пам'ятник - гіпсова тиражована скульптура. Тож історичної чи культурної цінності не має.

Пам'ятник демонтували чернівчани. Бюджетних грошей на демонтаж не витрачали.

У Чернівцях залишився ще бюст Пушкіну — на фасаді театру.

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