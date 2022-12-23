Ще одне судно з українським зерном відправлено до Лівії. ФОТОрепортаж

У межах "Зернової ініціативи" ще одне судно з українським зерном було відправлено до африканської Лівії.

Про це повідомляє у фейсбуці Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ.

Балкер BRAVE M із 27,5 тис тонн агропродукції для Лівії доєднався до каравану ще із 5 суден, які експортували 244 тис тонн агропродукції з портів Великої Одеси до країн Азії та Європи.

Наразі в портах завантажують понад 1 млн тонн української агропродукції на 27 суден. Ще 4 судна рухаються по "зерновому коридору" у напрямку українських портів.

У Босфорі зберігається стабільна черга із 90 суден оскільки щоденно проводиться 5-7 інспекцій при мінімально необхідних 12 на день.

Із 1 серпня з портів Великої Одеси вийшло 580 суден, які експортували 15 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

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