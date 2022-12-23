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Власника донецьких ломбардів затримали в Києві. Він дистанційно фінансував "ДНР". ФОТОрепортаж

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Після 2014 року чоловік виїхав до Києва, але перереєстрував мережу ломбардів за законодавством РФ та відкрив рахунки в підконтрольному терористам місцевому банку.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмисник вирішив не закривати мережу ломбардів на тимчасово окупованій території, а навпаки - підтримував та розширював цей бізнес. Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері - громадянці РФ, - йдеться у повідомленні.

Жінка разом зі спільниками надавала кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповувала золото та дорогоцінні вироби. Вона офіційно їх не обліковувала, але "поповнювала касу" так званого казначейства "ДНР".

За 2015-2018 рр. компанія підозрюваного сплатила до бюджету терористів податків та зборів на суму понад 10 млн грн.

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Чоловіка підозрюють у фінансуванні тероризму (ч. 2 ст. 258-2 Кримінального кодексу України). Покарання за цією статтею - до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підозрюваного відправили у СІЗО.

Власника донецьких ломбардів затримали в Києві. Він дистанційно фінансував ДНР 01
Власника донецьких ломбардів затримали в Києві. Він дистанційно фінансував ДНР 02
Власника донецьких ломбардів затримали в Києві. Він дистанційно фінансував ДНР 03
Власника донецьких ломбардів затримали в Києві. Він дистанційно фінансував ДНР 04
Власника донецьких ломбардів затримали в Києві. Він дистанційно фінансував ДНР 05

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • Randall Flag da70119e
    Уявляю скільки ще цієї наволочі тут сидить. А СБУ, звісно, про них нічого не знає...
  • AbOriginal_UA
    Если внимательно изучить декларацию этого гетманцева, то сразу бросается в глаза количество имущества/недвижимости/наличных средств записанных на нардепа, его мамку и жену !
    Теперь догадываетесь происхождение этого богатства !?
    Короче, зарплату от ФСБ очередной праффесор легализовал через семью и декларацию !
    Неужели спецслужбы этого не видят ???
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