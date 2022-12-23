Власника донецьких ломбардів затримали в Києві. Він дистанційно фінансував "ДНР". ФОТОрепортаж

Після 2014 року чоловік виїхав до Києва, але перереєстрував мережу ломбардів за законодавством РФ та відкрив рахунки в підконтрольному терористам місцевому банку.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмисник вирішив не закривати мережу ломбардів на тимчасово окупованій території, а навпаки - підтримував та розширював цей бізнес. Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері - громадянці РФ, - йдеться у повідомленні.

Жінка разом зі спільниками надавала кредити місцевому населенню під заставу майна, скуповувала золото та дорогоцінні вироби. Вона офіційно їх не обліковувала, але "поповнювала касу" так званого казначейства "ДНР".

За 2015-2018 рр. компанія підозрюваного сплатила до бюджету терористів податків та зборів на суму понад 10 млн грн.

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Чоловіка підозрюють у фінансуванні тероризму (ч. 2 ст. 258-2 Кримінального кодексу України). Покарання за цією статтею - до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підозрюваного відправили у СІЗО.









