Київ до та після масованих ударів по енергоінфраструктурі російськими окупантами. СУПУТНИКОВІ ФОТО
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Супутники NASA зафіксували результати обстрілів енергетичної інфраструктури столиці.
Як передає Цензор.НЕТ, світлини опублікувало видання Sky News.
Зазначається, що щоранку, близько 1.30, над Україною пролітають супутники NASA Suomi та NOAA-20. Вони фіксують пульс країни - мерехтіння вуличних ліхтарів, вивіски магазинів, вікна, що світяться в будинках киян.
Знімки показують, наскільки слабким став цей імпульс після ударів РФ по енергетичній інфраструктурі столиці.