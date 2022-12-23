Новини Фото • Війна

Київ до та після масованих ударів по енергоінфраструктурі російськими окупантами. СУПУТНИКОВІ ФОТО

10 37610
Супутники NASA зафіксували результати обстрілів енергетичної інфраструктури столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, світлини опублікувало видання Sky News.

Зазначається, що щоранку, близько 1.30, над Україною пролітають супутники NASA Suomi та NOAA-20. Вони фіксують пульс країни - мерехтіння вуличних ліхтарів, вивіски магазинів, вікна, що світяться в будинках киян.

Знімки показують, наскільки слабким став цей імпульс після ударів РФ по енергетичній інфраструктурі столиці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 60 найвідоміших локацій світу вимкнули світло на знак солідарності з Україною. ВIДЕО

Київ до та після масованих ударів по енергоінфраструктурі російськими окупантами 01

Київ до та після масованих ударів по енергоінфраструктурі російськими окупантами 02

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Саша Пончик
    мацква должна выглядеть как на нижнем фото а вся ********** просто черным пятном переодически с проблесками от поджогов военкоматов.
  • Zalet
    Я бы сказал похоже на магму.
    Покрывается коркой, но внутри полыхает жизнь и потом прорывается с новой удвоеной силой.
  • Nataliya Mischenko
    Нічого: у темряві краще думається.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини