Київ до та після масованих ударів по енергоінфраструктурі російськими окупантами. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Супутники NASA зафіксували результати обстрілів енергетичної інфраструктури столиці.

Як передає Цензор.НЕТ, світлини опублікувало видання Sky News.

Зазначається, що щоранку, близько 1.30, над Україною пролітають супутники NASA Suomi та NOAA-20. Вони фіксують пульс країни - мерехтіння вуличних ліхтарів, вивіски магазинів, вікна, що світяться в будинках киян.

Знімки показують, наскільки слабким став цей імпульс після ударів РФ по енергетичній інфраструктурі столиці.

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