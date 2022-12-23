Інструкцію "Як поводитися під час обстрілу" поширюють серед мешканців Воронежа через платіжки ЖКГ. ФОТО

У пресслужбі адміністрації міста заявили, що така інструкція – це частина "звичайної планової роботи".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Обстановка у Воронежі та Воронезькій області повністю керована – без зовнішніх загроз та ризиків для громадян. Тим не менш, існує суспільний запит на додаткове інформування. Як і раніше, це планова робота, заснована на методичках, які існують десятиліттями і десятиліттями не змінюються", - заявили в адміністрації.

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