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Інструкцію "Як поводитися під час обстрілу" поширюють серед мешканців Воронежа через платіжки ЖКГ. ФОТО

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У пресслужбі адміністрації міста заявили, що така інструкція – це частина "звичайної планової роботи".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Обстановка у Воронежі та Воронезькій області повністю керована – без зовнішніх загроз та ризиків для громадян. Тим не менш, існує суспільний запит на додаткове інформування. Як і раніше, це планова робота, заснована на методичках, які існують десятиліттями і десятиліттями не змінюються", - заявили в адміністрації.

Інструкцію Як поводитися під час обстрілу поширюють серед мешканців Воронежа через платіжки ЖКГ 01

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Топ коментарі

  • Евгений Гаврош
    Живите в страхе,суки....
  • Степан Лукашёв
    А поводитися дуже просто--здавацца!
  • Саша Пончик
    Ещё надо дать инструкции как пользоваться большим черным мешком и какой должна быть глубины могила.
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