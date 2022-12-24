Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув один із розробників гри S.T.A.L.K.E.R Володимир Єжов. ФОТО

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув розробник комп’ютерних ігор Володимир Fresh Єжов.

Про це повідомив Віталій Богданов, передає Цензор.НЕТ.

"Захищаючи Україну, загинув один з розробників відомої гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир "Fresh" Єжов… Герої не вмирають!" - повідомив він.

Володимир Єжов

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Володимир Єжов серед комп'ютерників більш відомий за нікнеймом Fresh. Він був геймдизайнером у компанії GSC Game World. Окрім серії українських ігор S.T.A.L.K.E.R і "Козаків", працював над іграми World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu та Sherlock Holmes: Devil's Daughter. Окрім того, один із персонажів гри S.T.A.L.K.E.R Локі зроблений з його зовнішності.

Після 24 лютого Володимир пішов на фронт і героїчно боронив Україну в лавах ЗСУ. У чоловіка залишилося двоє неповнолітніх синів.