Троє співробітників ДСНС загинули на Херсонщині, підірвавшись на ворожій міні. ФОТО

24 грудня під час розмінування території Херсонщини підірвалися на ворожій міні та загинули троє співробітників Головного управління ДСНС України у Житомирській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Житомирській області.

На місті підриву загинули:

прапорщик служби цивільного захисту СЕРГІЙ КУРІННИЙ, водій-сапер групи піротехнічних робіт;

молодший сержант служби цивільного захисту ДМИТРО КРАСНОЩОКОВ, водій автотранспортного відділення.

По дорозі до лікарні від отриманих травм помер фельдшер-рятувальник сержант служби цивільного захисту ОЛЕКСІЙ СИЧ.

Усі троє служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ГУ ДСНС України у Житомирській області та виконували завдання з розмінування звільнених від ворога територій Херсонщини.

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