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"Щоб зрозуміти реальність життя": Кулеба з послами України відвідали Миколаїв. ФОТОрепортаж

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба разом з учасниками конференції послів України "Війна та нові горизонти у світі" відвідали Миколаїв.

Про це Кулеба розповів у Instagram.

"Як сказав Президент на Конференції послів України "Війна та нові горизонти у світі", кожен дипломат має відчувати, що від його/її роботи залежить життя людей і ситуація в нашій країні. А для цього потрібно розуміти реальність цього життя.

Тому просто з Конференції послів у Києві я повіз усю нашу дипломатичну команду на південь, в місто корабелів Миколаїв. Все керівництво МЗС і послів.

Ми побували там, де війна особливо відчутна. Де зруйновані будинки та долі. Де український народ потом і кров’ю виборює своє право на існування. Де слова "територіальна цілісність", "російська агресія", "російський ракетний терор", які ми щодня повторюємо на міжнародних майданчиках, це — щоденний біль і щоденна реальність.

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У Миколаєві ми побували на Суднобудівному, піднялися на недобудований крейсер (де уявили, як тонув ідентичний крейсер "Москва"), побачили руйнування Миколаївського ліцею #2, по якому росіяни вдарили забороненими касетними боєприпасами, підійшли до зруйнованої Миколаївської ОДА, побували в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, який зазнав двох ракетних ударів.

А ще військові, які звільняли Херсон, подарували нам особливі подарунки. Підписані ними прапори України, які тепер поїдуть разом з нашими дипломатами до світових столиць. Моя глибока шана нашим героям.

Я вдячний Миколаєву та всім миколаївцям за незламність. Миколаїв — це дійсно місто героїв.

Побачивши наслідки російської агресіі на власні очі, ми готові ще сильніше 24 години на добу й 365 днів на рік орати всю землю світу заради України і на нашу перемогу. Переконувати партнерів і тих, хто досі грається в "нейтральність". Здобувати нові результати доя нашої країни, везти нову зброю, нове енергообладнання, заганяти російських негідників у ще глибшу ізоляцію.

Українська дипломатія буде працювати на результат щодня, без вихідних, у кожній іноземній столиці, в кожній міжнародній організації", - заявив Кулеба.

Щоб зрозуміти реальність життя: Кулеба з послами України відвідали Миколаїв 01
Щоб зрозуміти реальність життя: Кулеба з послами України відвідали Миколаїв 02
Щоб зрозуміти реальність життя: Кулеба з послами України відвідали Миколаїв 03
Щоб зрозуміти реальність життя: Кулеба з послами України відвідали Миколаїв 04
Щоб зрозуміти реальність життя: Кулеба з послами України відвідали Миколаїв 05
Щоб зрозуміти реальність життя: Кулеба з послами України відвідали Миколаїв 06
Щоб зрозуміти реальність життя: Кулеба з послами України відвідали Миколаїв 07
Щоб зрозуміти реальність життя: Кулеба з послами України відвідали Миколаїв 08
Щоб зрозуміти реальність життя: Кулеба з послами України відвідали Миколаїв 09
Щоб зрозуміти реальність життя: Кулеба з послами України відвідали Миколаїв 10
Щоб зрозуміти реальність життя: Кулеба з послами України відвідали Миколаїв 11
Щоб зрозуміти реальність життя: Кулеба з послами України відвідали Миколаїв 12
Щоб зрозуміти реальність життя: Кулеба з послами України відвідали Миколаїв 13
Щоб зрозуміти реальність життя: Кулеба з послами України відвідали Миколаїв 14
Щоб зрозуміти реальність життя: Кулеба з послами України відвідали Миколаїв 15
Щоб зрозуміти реальність життя: Кулеба з послами України відвідали Миколаїв 16
Щоб зрозуміти реальність життя: Кулеба з послами України відвідали Миколаїв 17
Щоб зрозуміти реальність життя: Кулеба з послами України відвідали Миколаїв 18
Щоб зрозуміти реальність життя: Кулеба з послами України відвідали Миколаїв 19
Щоб зрозуміти реальність життя: Кулеба з послами України відвідали Миколаїв 20

Топ коментарі

  • mrSmith
    Щиро бажаю всім кацапам, щоб наступаюче Різдво, було в їх житті останнім.
    Добраніч всім!
  • Eques Patriam
    Так.

    Праві були ті хто казали що цей корабель в ******** війні є металоломом і майбутнє за москітним флотом.
  • Migel Blanco
    Не розумію,чому їм так весело блд.
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