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Наслідки обстрілу ворогом Сумської області 24 грудня. ФОТОрепортаж

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У суботу, 24 грудня, росіяни обстріляли Сумщину із застосуванням мінометів, реактивної та ствольної артилерії. Під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Ворожбянська, Середино-Будська та Новослобідська громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"У першій половині дня російські окупанти обстріляли територію Білопільської громади зі 120-мм мінометів, нараховано більше ніж півдесятка вибухів. Вогонь вівся з російського населеного пункту Тьоткіно. 

Дві ворожі міни 120 мм калібру прилетіло з району населеного пункту Улиця по прикордонню Середино-Будської громади.

У другій половині дня рашисти з російського населеного пункту попово-лежачі накрили територію Ворожбянської громади з РСЗВ "Град", пролунало півтора десятка вибухів.

Ще шість артилерійських снарядів випущених противником зі сторони села Тьоткіно розірвалося на території Новослобідської громади", - йдеться в повідомленні.

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 Наслідки обстрілу ворогом Сумської області 24 грудня 01
Наслідки обстрілу ворогом Сумської області 24 грудня 02
Наслідки обстрілу ворогом Сумської області 24 грудня 03
Наслідки обстрілу ворогом Сумської області 24 грудня 04

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