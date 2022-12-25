Наслідки обстрілу ворогом Сумської області 24 грудня. ФОТОрепортаж

У суботу, 24 грудня, росіяни обстріляли Сумщину із застосуванням мінометів, реактивної та ствольної артилерії. Під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Ворожбянська, Середино-Будська та Новослобідська громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"У першій половині дня російські окупанти обстріляли територію Білопільської громади зі 120-мм мінометів, нараховано більше ніж півдесятка вибухів. Вогонь вівся з російського населеного пункту Тьоткіно.

Дві ворожі міни 120 мм калібру прилетіло з району населеного пункту Улиця по прикордонню Середино-Будської громади.

У другій половині дня рашисти з російського населеного пункту попово-лежачі накрили територію Ворожбянської громади з РСЗВ "Град", пролунало півтора десятка вибухів.

Ще шість артилерійських снарядів випущених противником зі сторони села Тьоткіно розірвалося на території Новослобідської громади", - йдеться в повідомленні.

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