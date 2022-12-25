Невідомі обписали червоною фарбою пам’ятники Зигіну та Ватутіну в Полтаві. ФОТО

В ніч з 23 на 24 грудня у центрі Полтави невідомі обписали червоною фарбою пам’ятники Зигіну та Ватутіну. Це сталося після того, як депутати міської ради не підтримали їх демонтаж