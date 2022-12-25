Наслідки ракетного удару по Краматорську, обійшлося без людських жертв. ВІДЕО+ФОТО
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Внаслідок ракетних ударів по Краматорську обійшлося без людських жертв. Рашисти продовжують обстрілювати Авдіївку з артилерії та "Градів" із запалювальними елементами.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Влучили в одне з промислових підприємств. Постраждали цехи та обладнання, але - і це головне! - обійшлося без людських жертв.
Крім Краматорська, сьогодні вдень окупанти завдають численних ударів по Авдіївці. Зранку і до цієї години вони вже шість разів обстрілювали місто з артилерії та градів із запалювальними елементами. Поранили жінку", - йдеться в повідомленні.