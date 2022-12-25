Казахстан передав Україні 41 генератор. ФОТОрепортаж
10 85153
Україна отримала від Казахстану 41 потужний генератор для медичних закладів.
Про це Міністерство охорони здоров'я України повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Отримали чудовий подарунок під ялинку від братнього народу Казахстану: 41 потужний генератор для наших медичних закладів", - ідеться у повідомлення.
Вони будуть передані в області, які перебувають під атаками російських агресорів — Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську.
"Кожен генератор — це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій", — наголосив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Партія генераторів була доставлена завдяки роботі міжпарламентської групи дружби "Україна — Казахстан" під головуванням народного депутата Сергія Нагорняка.