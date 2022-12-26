Вибухова робота мінометників 28-ї ОМБР під Бахмутом. ФОТОрепортаж

Мінометники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу продовжують нести службу на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

"Вибухова робота мінометників 28-ої омбр під Бахмутом в об'єктиві Ліберов Костянтин та Влада Ліберова. Саме тут щодня країна-терорист кидає "на забій" своїх найгірших, намагаючись забрати у нас найкращих. І саме тут у повітрі постійно витає запах пороху, а земля випалена снарядами. Та ми встоїмо. За кожен окоп чи вулицю лицарі битимуть ворога допоки він врешті не відступить, або не згине", - йдеться у повідомленні.





















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ФОТО: Костянтин та Влада Ліберови