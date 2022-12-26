Повідомлено про підозру 4 працівникам Старобільського СІЗО, які перейшли на бік ворога, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Повідомлено про підозру чотирьом працівникам Старобільського СІЗО, які перейшли на бік ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, правоохоронці зрадили присязі та перейшли на бік ворога. Вони добровільно погодилися на пропозицію окупаційної влади РФ працювати у так званому "Старобільському слідчому ізоляторі УВП МВС ЛНР".

"Незаконно створена структура базується у захоплених армією РФ адміністративних приміщеннях українського СІЗО. З березня 2022 року державна установа - під контролем окупантів. Підозрювані виконують службові обов’язки, покладені керівництвом окупаційної установи, а також допомагають країні-агресору легалізовувати псевдозаконодавство "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом працівникам державної установи "Старобільський слідчий ізолятор" у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

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