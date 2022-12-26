У Новосибірську масштабна пожежа на складах, очевидці кажуть про вибухи. ФОТОрепортаж
18 54047
У російському Новосибірську - велика пожежа на складах. Вогнем охоплено близько 1800 кв.м.
Про це повідомляє місцеве видання "Новая Сибирь", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що коли на місце прибули рятувальники, то двоповерхова будова була повністю у вогні. Відбулося обвалення конструкцій. Також відзначено високу температуру та велику площу горіння.
Місцевий паблік "Инцидент Новосибирск" повідомляє, що за словами очевидців, у повітрі є страшний запах пластику.
Водночас паблік "Новости Новосибирска" повідомляє, що на місці було чути вибухи.