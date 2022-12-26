Новини Фото

У Новосибірську масштабна пожежа на складах, очевидці кажуть про вибухи. ФОТОрепортаж

18 54047
У російському Новосибірську - велика пожежа на складах. Вогнем охоплено близько 1800 кв.м.

Про це повідомляє місцеве видання "Новая Сибирь", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що коли на місце прибули рятувальники, то двоповерхова будова була повністю у вогні. Відбулося обвалення конструкцій. Також відзначено високу температуру та велику площу горіння.

Місцевий паблік "Инцидент Новосибирск" повідомляє, що за словами очевидців, у повітрі є страшний запах пластику.

Водночас паблік "Новости Новосибирска" повідомляє, що на місці було чути вибухи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російському Енгельсі вночі лунали вибухи, була оголошена повітряна тривога. ВIДЕО

У Новосибірську масштабна пожежа на складах, очевидці кажуть про вибухи 01
У Новосибірську масштабна пожежа на складах, очевидці кажуть про вибухи 02
У Новосибірську масштабна пожежа на складах, очевидці кажуть про вибухи 03
У Новосибірську масштабна пожежа на складах, очевидці кажуть про вибухи 04

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Олена Микитяк
  • Oleksandr Onys
    Грійтеся, уроди
  • Прощай немытая раССея
    А мы удивляемся, что они верят телевизору....


Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини